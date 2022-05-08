NBA》不談裁判尺度 公鹿字母哥：我還得付尿布錢

「字母哥」亞德托昆波。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）挾著42分準大三元演出，率領公鹿衛冕軍在家中險勝塞爾提克，東部季後賽第2輪2勝1負超前，賽後公鹿一哥強調，發揮自身強項是贏球關鍵，並巧妙迴避敏感的裁判尺度問題，「不好說，我還得付尿布錢。」

亞德托昆波展現強大單打破壞力，全場30投16中，除了命中率破5成的旺盛火力冠絕兩軍，另貢獻12籃板、8助攻、2抄截、2阻攻，這是他生涯第13次在季後賽「30分、10籃板、5助攻」達標，高居聯盟史上第3人，僅次19次「大鳥」柏德（Larry Bird）、48次詹姆斯（LeBron James），也是史上第12位季後賽單場至少42分、12籃板、8助攻的球員，攻守全方位備受各界肯定。

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賽後這位年度MVP大熱門也談到贏球模式，「我靠著直覺打球，就是努力解讀對手，盡可能打出自身優勢。我知道優勢在哪裡，當然有時作出正確判斷，有時候不會，只要臨場持續發揮強項，那我就可以有好表現。」

此役雙方人馬都對裁判哨音頗有意見，早已當爸爸的「字母哥」，賽後也幽默回應媒體詢問，「如果我說了什麼評論吹判，得付出多少錢的代價呢？2萬美元（約59.9萬台幣）嗎？那可是筆很大的數目，所以我不該這麼做。我要好好存錢，因為還有尿布錢要付呢。」

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