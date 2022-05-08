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湯優盃》台灣男團5：0橫掃加拿大 明天下午戰德國拚晉級

2022/05/08 18:37

東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟。（Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今日在泰國曼谷點燃戰火，台灣隊在湯瑪斯盃5點全拿收下小組賽首勝，明天下午3點對上德國要繼續求勝，盼能直接鎖定8強門票。

世界排名第4的台灣一哥周天成以21：19、21：12力退世界排名29的加國華裔20歲小將楊燦；第二點世界排名第3的東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟，以21：14、21：11擊敗世界排名198董星宇／亞庫納（Nyl Yakura）；第三點王子維以21：15、21：9收拾世界排名52何舒，台灣3點全拿已確定收下勝利。

由於小組賽需打滿5點，第四點男雙今年第一次全國排名賽冠軍蘇敬恒／葉宏蔚，以21：13、21：16打敗華裔加拿大組合，第五點的呂家弘以21：18、16：21、21：5擊敗桑吉爾斯（B. R. Sankeerth）。

台灣本屆在C組與加拿大、德國、印度同組，今日首戰以5：0完封加拿大，印度則以5：0打敗德國，因此台灣只要明日贏德國、印度勝加拿大，台灣、印度能直接晉級8強，並在10日展開對決，爭取C組龍頭位置。

蘇敬恒／葉宏蔚。（資料照，羽協提供）

呂家弘。（資料照，記者林岳甫攝）

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