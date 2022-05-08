網球》小蠻牛不可思議 ！喬帥也俯首稱臣「是我今年打最好的一場」

喬科維奇（左）、艾卡拉茲（右）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕本屆馬德里大師賽，西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）技驚四座，先是8強力退童年偶像納達爾（Rafael Nadal），稍早4強對決球王喬科維奇（Novak Djokovic）又一鼓作氣反超取勝。不僅贏得自家球迷芳心，更讓喬帥不得不俯首稱臣、大讚這位潛力新人「完全有資格贏下這場勝利。」

艾卡拉茲此役以6：7（5：7）、7：5、7：6（7：5）拍下喬帥，締造網壇首位在同場紅土將「三巨頭」連斬其二的魄力。對此，喬帥就稱道：「他的表現非常沉著，恭喜他。就這年紀來說，能展現如此勇氣與成熟，令人敬佩。」，並點出艾卡拉茲此次的戰勝關鍵，「球在這高海拔場地反彈很大，他發的球讓我難以處理，而他也藉此製造出更好的攻擊機會。」

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本季喬帥一冠未取，4月在老家塞爾維亞公開決賽敗給俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev）後。本週馬德里公開賽，雖連處蒙菲爾斯（Gael Monfils）以及波蘭胡卡茲（Hubert Hurkacz），卻在4強不敵新星艾卡拉茲。然而，喬帥也坦言這場已是本賽季他繳出的最佳表現。

「我絕對是打得很好，甚至是今年打得最好的一場。」喬帥說道，並補充「或許在走出這場輸球失落後，我依然能從中有所收穫。」接下來，喬帥將放眼於義大利公開賽（Internazionali d'Italia），ATP1000系列戰最終回。

Novak Djokovic Praises Alcaraz Following Madrid SF Defeat | ATP Tour https://t.co/PhwngvhVZs — Sportnews （@sportnewsblogd1） May 7, 2022

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