全大運游泳》一日兩度破全國！莊沐倫50公尺仰式摘金

北市大學莊沐倫以00:25.47的成績打破全國紀錄，並拿下全大運公開男生組50公尺仰式決賽第一名。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕全大運游泳項目今天進行第2日賽程，北市大學莊沐倫在上午先游出25秒63，下午決賽再度飆出25秒47，兩度打破全國摘金，他表示，其實沒有預想到會破全國，滿驚訝的。

莊沐倫今在上午的預賽就游出25秒63，將他去年締造的全國紀錄25秒65送入歷史，下午他也保持絕佳狀態游出25秒47，再度打破全國，也達到杭州亞運參賽標準25秒53。

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對於自己的狀態，莊沐倫表示，早上起床覺得身體滿放鬆的，其實沒有預想到會破全國，「看到成績滿驚訝的，下午就保持平常心，加上平常訓練都在下午，所以狀態很好。」

北市大學莊沐倫以00:25.47的成績打破全國紀錄，並拿下全大運公開男生組50公尺仰式決賽第一名。（記者陳志曲攝）

莊沐倫在高中時期就已嶄露頭角，同時他也是台灣3項仰式的全國紀錄保持人。不過，大學之後有段時期陷入低潮，直到去年全運會再度打破全國，逐漸找回自信，他表示，跟著教練許志傑訓練大概2年，逐漸適應他的訓練方式，「他會知道我每天訓練的量到哪裡，也關心我每天訓練狀況，和過去比起來比較沒那麼嚴格。」

北市大學莊沐倫以00:25.47的成績打破全國紀錄，並拿下全大運公開男生組50公尺仰式決賽第一名。（記者陳志曲攝）

雖然達到亞運標，但杭州亞運已因為疫情延期，莊沐倫坦言，延期後訓練節奏被打亂，他也得和教練討論該如何調整，現階段會把重心放在50和100仰。

至於台灣體大王星皓，今天在主項200公尺混合式游出2分01秒13，他表示，原本目標設定在2分00秒50左右，所以決賽游出這個成績還算滿意。

臺灣體大王星皓以02:01.13的成績拿下全大運公開男生組200公尺混合式決賽第一名。（記者陳志曲攝）

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