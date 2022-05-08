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NBA》灰熊莫蘭特受傷惹議 聯盟介入看重播裁決

2022/05/08 19:36

灰熊莫蘭特受傷惹議。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕灰熊賠了夫人又折兵，30分之差兵敗灣區，當家主力莫蘭特（Ja Morant）也膝傷退場，雙方賽後又針鋒相對，不但勇士球星柯瑞（Stephen Curry）出面說話，甚至鬧到聯盟出面介入，樑子可說結大了。

莫蘭特砍下34分，外加7助攻、3抄截，但第4節因右膝傷勢提前退場，正在接受傷病評估，也讓陷入1勝2負的灰熊，西部季後賽次輪戰局充滿變數。

賽後灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）火大抱怨，愛將膝蓋被勇士後衛波爾（Jordan Poole）猛拉一把，據美媒《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，聯盟已經針對此動作進行多角度回播，商議後續裁決以平息爭議。　

儘管莫蘭特一度在推特轉發影音，還引用勇士總帥柯爾（Steve Kerr）「越界了」經典名句，嘲諷波爾「扯膝」行為，就如同前役隊友布魯克斯（Dillon Brooks）惡性犯規導致勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）骨折一樣，但他很快又刪文。

對此勇士一哥柯瑞回應：「這根本不能相提並論，跟布魯克斯或D.格林（Draymond Green）的行為都是，當下就此事的討論都是鬼扯。」雙方火藥味越來越濃，也讓接下來G4備受矚目。

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