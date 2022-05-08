全大運舉重》全程戴口罩一樣強！奧運銅牌陳玟卉71公斤級摘金

臺灣師大陳玟卉抓舉90公斤、挺舉110公斤，以總和200公斤的成績拿下全大運公開女生組舉重71公斤級決賽第一名。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉今在全大運女子71公斤級登場，為了防疫她全程戴口罩，連比賽也未把口罩拿下，最終她以抓舉90公斤、挺舉110公斤，總和200公斤摘金。

陳玟卉表示，這次因為防疫所以全程戴口罩，連比賽也沒拿下來，加上近期因為專心在寫論文，所以訓練量沒有以往來得大，「透過這次全大運檢視自己的狀態，整體來說今天的成績是滿意的。」第一次戴口罩比賽，陳玟卉坦言，挺舉的時候有一點喘，但疫情嚴峻還是要做好防疫。

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臺灣師大陳玟卉抓舉90公斤、挺舉110公斤，以總和200公斤的成績拿下全大運公開女生組舉重71公斤級決賽第一名。（記者陳志曲攝）

杭州亞運確定延期，陳玟卉以正向心態面對，「有更多的時間可以準備，且接下來可以剛好銜接巴黎奧運，所以不完全是壞事。」不過，原本以64公斤級為主戰場的她，可能會因為量級縮減後，必須改變參賽量級，她表示，可能會往上調到71公斤級，但這對她影響不會太大。

陳玟卉在東京奧運一鳴驚人摘下銅牌，教練黃達德認為，她經歷奧運洗禮後，表現更加成熟，也更自律，「在我看來她是喜歡這個光環的，而且也因為這個光環讓她更加自律。」

黃達德爆料，過去陳玟卉可能會應朋友要求一起吃飯、唱歌，但現在她全心投入在比賽，也更加在意自己的一舉一動和社會觀感，「我都告訴她，妳現在是『國家資產』，不能有任何閃失。」黃達德也感受到陳玟卉成長，稱讚她真的長大了，「她現在跟我說，她要拚到2028年。」

臺灣師大陳玟卉抓舉90公斤、挺舉110公斤，以總和200公斤的成績拿下全大運公開女生組舉重71公斤級決賽第一名。（記者陳志曲攝）

臺灣師大陳玟卉抓舉90公斤、挺舉110公斤，以總和200公斤的成績拿下全大運公開女生組舉重71公斤級決賽第一名。（記者陳志曲攝）

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