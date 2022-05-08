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MLB》首打席就開轟！A-Rod姪子超猛大聯盟處女秀

2022/05/08 21:39

杜南轟出大聯盟生涯首轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今日賽前將陣中內野工具人柏提（Jon Berti）放在傷兵名單並緊急將效力小聯盟3A傑克森維爾巨蝦（Jacksonville Jumbo Shrimp）潛力新秀杜南（Joe Dunand）拉上大聯盟，剛上場打擊馬上就有貢獻，面對教士先發投手馬奈亞（Sean Manaea）不留情的轟出大牆外。

26歲的杜南身分可不一般，他與前洋基明星選手A-Rod是叔姪關係，2017年6月被馬林魚以第51順位選中，主戰三壘及游擊的位置，曾在高中時期連8打數都是全壘打，打破美國高中紀錄，驚人砲火也不禁讓人聯想到他的叔叔。

杜南（Joe Dunand）剛上大聯盟的第一場比賽就擔任先發三壘手，他去年一整年都待在3A，但今日首次面對大聯盟層級的選手不僅不會緊張，更是在大聯盟生涯首打席就擊出全壘打，全場4打數敲2安，貢獻1分打點，幫助球隊8：0贏下教士，並終止球隊的六連敗。

對於首次在大聯盟開轟，杜南表示：「我想我應該開心到昏過去了，我不太記得了，只記得在比賽中的戰術是怎麼樣，如何選到喜歡的球並嘗試擊中球心，然後邁開步伐開始跑，一切都在短時間內發生。這是一種很棒的感覺。」值得一提的是，A-Rod在看見了姪子揮出大牆後，也開心地在推特上發文祝賀。

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