網球》未來15年是小蠻牛主場 馬德里衛冕者這麼說

茲維列夫。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然鋒頭全被西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）搶光，德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）「惦惦吃三碗公」，另場準決賽中同樣歷經3盤大戰，6：4、3：6、6：2力退希臘第4種子宿敵西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），連續第2年安抵馬德里網賽男單決戰。

其實成名更早的茲維列夫，也被各界視為「三巨頭」接班人選之一，但這位25歲的中生代，迄今仍未在四大滿貫舞台奪冠，即使他已贏得2018、2021年的年終賽冠軍，也是東京奧運男單金牌，目前5座ATP千分等級名人賽冠軍在手，只是面對西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）等「三巨頭」，卻始終難以展現足以強壓前浪的實力與氣勢，更遑論如同19歲的艾卡拉茲般神勇殺出，一口氣連挫兩大傳奇球星。

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這是茲維列夫首度在紅土球場擊敗西西帕斯，不但回報先前蒙地卡羅4強輸球之仇，也把雙雄對戰記錄改寫為4勝7負，談到決戰地主寵兒「小蠻牛」，小茲笑著說：「過去15年，這裡一直是拉法（納達爾）的球場，未來15年將是艾卡拉茲的主場。我希望能在決賽中給他製造一些麻煩，當然也希望贏球。」茲維列夫已在2018、2021年兩度馬德里稱王，這位衛冕者去年與後輩艾卡拉茲交手2回，也都直落2獲勝。

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