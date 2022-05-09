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索沙本季初登板先發對決威迪茲 今日賽事預告與轉播

2022/05/09 07:01

樂天桃猿先發投手索沙。（記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽有2場轉播賽事，第一場由熱火碰頭七六人，目前系列賽落後的七六人能否靠著恩比德（Joel Embiid）及「大鬍子」哈登（James Harden）合力攻破來勢洶洶的熱火呢？第二場則是由太陽作客獨行俠，上役靠著東契奇（Luka Doncic）及布朗森（Jalen Brunson）合力封鎖保羅扳回一城，此戰保羅（Chris Paul）能否突破封鎖呢？記得鎖定轉播囉！

大聯盟則有1場轉播賽事，由道奇推派「少主」畢爾勒（Walker Buehler）對決小熊史卓曼（Marcus Stroman），誰能奪下勝利呢？敬請鎖定轉播！

中職部分有1場轉播賽事， 富邦悍將作客樂天桃猿將上演洋投對決，富邦悍將推派威迪茲掛帥先發對決樂天桃園索沙。上季因受傷而無法在中職出賽的索沙，面對富邦悍將是否能拿下勝利呢？喜愛中職的觀眾別忘了收看比賽囉！

NBA

08:00 G4 熱火@七六人 緯來體育、愛爾達體育1台
10:30 G4 太陽@獨行俠 緯來體育 D-LIVE

MLB

07:00 道奇＠小熊 愛爾達體育2台

中職

18：35 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1、Twitch、CPBLTV

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