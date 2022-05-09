網球》馬德里衛冕者慘敗後：小蠻牛是全球最好球員！

茲維列夫（右）。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬德里網賽男單決戰意外一面倒，德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）只拿4局，直落2慘敗給西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），在這項ATP千分名人大賽衛冕失利後坦承，強勢後浪已是全球最佳。

茲維列夫曾於2018、2021年馬德里兩度封王，目前世界排名高居第3，過往對戰「小蠻牛」也挾2連勝穩居上風，如今再相逢，臨場卻兵敗如山倒，戲劇性結局令他頗受打擊，卻也輸的心服口服，「我要祝賀艾卡拉茲，現在你是世界上最好球員。」這位東京奧運男單金牌在頒獎典禮展現風度說：「 網壇已擁有這樣一位全新的超級巨星，他將贏得如此多的大滿貫，這將是世界第一，我認為我們會贏得更多次這項賽事。」事實上，賽前小茲就已經「神預言」：「過去15年，這裡一直是納達爾（Rafael Nadal）的球場，未來15年將是艾卡拉茲的主場。」

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艾卡拉茲此行大發神威，先在8強3盤力擒同胞偶像「蠻牛」納達爾；準決賽又大逆轉塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），總計擁有41座大滿貫男單冠軍的兩大傳奇都俯首稱臣，讓他榮膺紅土賽場接連斬落蠻牛、喬帥的史上第一人，也是職業男網近17年來，扳倒當今球王最幼齒的超級新星，真「三巨頭」接班實力展露無遺。艾卡拉茲、茲維列夫也在這週羅馬名人賽籤表同半部，仍有機會狹路相逢。

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