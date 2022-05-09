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NBA》保羅6犯早早退場！ 東契奇轟26分射下太陽扳平系列賽

2022/05/09 07:57

東契奇。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日全隊6人得分上雙，一哥東契奇（Luka Doncic）轟下26分、11助攻，終場111：101射下太陽，次輪系列賽2：2平手。

獨行俠首節攻勢猛烈，轟下37分建立雙位數領先優勢，半場結束，東契奇攻下16分，率隊以68：56維持領先，太陽老將保羅（Chris Paul）則身背4次犯規，陷入犯規麻煩。

易籃後，才進行2分半鐘，保羅就領到第5犯，讓教練團只能把他換下場，少了當家控衛，太陽一路苦追，三節打完落後9分，決勝節，保羅在剩下8分58秒時，吞下個人第6犯，早早退場，之後太陽雖然試圖縮小分差，但關鍵時刻東契奇挺身而出，幫助球隊穩住陣腳，將系列賽扳平。

東契奇（右）。（美聯社）

東契奇今日雖然外線失靈，10投僅1中，全場仍攻下26分、7籃板、11助攻，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）狂飆8顆三分彈，貢獻24分、8籃板，布朗森（Jalen Brunson）18分、4助攻。

太陽方面，布克（Devin Booker）轟下35分、7助攻，艾頓（Deandre Ayton）14分、11籃板，保羅僅攻下5分、7助攻。

保羅6犯早早退場。（USA TODAY Sports）

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