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MLB》163KM超火球竟位移50CM 美球迷震驚：像蛇一樣轉彎（影音）

2022/05/09 07:49

葛拉特羅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕23歲的道奇火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol）近日飆出163公里速球，更特別的是這2球竟然有高達50公分的驚人位移引發關注。

葛拉特羅台灣時間8日在客場對上小熊的賽事後援2局，被敲1安、飆出2次三振無失分，拿下本賽季第4場中繼成功。

其中在第8局2出局二壘有人時面對面對馬德里格爾（Nick Madrigal），他飆出101.4英哩（約163.2公里）火球搶下好球數，接著第4球又是101.5公里（約163.3公里）火球讓打者揮空三振。這球的位移從右打看來就是球從外側旋進來，像蛇一樣最後落在好球帶的邊緣。

美國剪輯聯盟影片的「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）表示，葛拉特羅第1球移動了20英寸（約50.8公分），第4個球移動了19英寸（約48.3公分）。

當地球迷也驚訝表示：「他的踏步不大，但卻飆出比查普曼還快的球速」「102英里火球還走後門，真的太不公平」。

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