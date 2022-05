MLB》163KM超火球竟位移50CM 美球迷震驚：像蛇一樣轉彎（影音）

葛拉特羅。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕23歲的道奇火球男葛拉特羅(Brusdar Graterol)近日飆出163公里速球,更特別的是這2球竟然有高達50公分的驚人位移引發關注。

葛拉特羅台灣時間8日在客場對上小熊的賽事後援2局,被敲1安、飆出2次三振無失分,拿下本賽季第4場中繼成功。

其中在第8局2出局二壘有人時面對面對馬德里格爾(Nick Madrigal),他飆出101.4英哩(約163.2公里)火球搶下好球數,接著第4球又是101.5公里(約163.3公里)火球讓打者揮空三振。這球的位移從右打看來就是球從外側旋進來,像蛇一樣最後落在好球帶的邊緣。

美國剪輯聯盟影片的「棒球忍者」佛里曼(Rob Friedman)表示,葛拉特羅第1球移動了20英寸(約50.8公分),第4個球移動了19英寸(約48.3公分)。

當地球迷也驚訝表示:「他的踏步不大,但卻飆出比查普曼還快的球速」「102英里火球還走後門,真的太不公平」。

Brusdar Graterol, Stupid 101 and 102mph Two Seamers.



20 inches and 19 inches of run.



And "Chapman Staredown." pic.twitter.com/kWiVVgIutb