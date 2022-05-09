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NBA》國王找到新教頭 勇士助教4年約接任

2022/05/09 09:10

布朗成為國王新主帥。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王本季再度力拚季後賽未果，季末積極找尋新任總教練人選，今天確定捧上4年合約，找來過去6年都在勇士擔任助教的布朗（Mike Brown），成為球隊新主帥。

國王去年開季還由沃頓（Luke Walton）掌管兵符，但僅打17場就宣告走人，改由代理主帥簡崔（Alvin Gentry）接任，不過戰績仍未見起色，本季30勝52敗，僅排西部第12，連續16年無緣季後賽，刷新NBA歷史新紀錄，布朗到來的首要目標就是希望幫助球隊終結季後賽荒。

布朗近6年來都在柯爾底下擔綱勇士助教，他過去擁有8年總教練經驗，留下347勝216敗，勝率高達61.6%，並在2007年率領騎士打進總冠軍，可惜遭到馬刺橫掃，不過他也獲得該年年度最佳教練，但隨後前往湖人以及回鍋騎士任教並不順遂，皆遭到球團提前開除。

亟欲改變的國王，季中拋出震撼彈，送出陣中潛力新星哈里伯頓（Tyrese Haliburton），換來明星前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），並寄望他能和福克斯（De'Aaron Fox）帶隊衝進季後賽，但最終事與願違，新賽季就看布朗能否替國王注入新氣象。

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