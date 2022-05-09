MLB》洋基92億王牌6.1局優質先發 近3戰只掉1分、狂飆25K（影音）

All 9 of Gerrit Cole’s strikeouts today pic.twitter.com/ZaXKEiL6cc — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 8, 2022

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與遊騎兵雙重賽，首戰推出王牌柯爾（Gerrit Cole）掛帥，主投6.1局狂飆10K，終場條紋軍2：1獲勝。

柯爾開賽狀況不穩，前2局都讓對手攻佔得點圈，但沒有掉分，之後狀態回穩，3到5局都讓對手三上三下，6上雖被敲出1安，不過他連續抓下3個出局數，瓦解遊騎兵攻勢。

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柯爾。（法新社）

7上續投，1出局後，被卡胡（Kole Calhoun）敲1發陽春砲，這時洋基決定換投，讓柯爾退場。柯爾今主投6.1局用114球，被敲5安、包括挨1轟，失掉1分責失，投出1保送，另有10次三振，此役無關勝敗，賽後防禦率2.67，近3戰僅掉1分責失，飆出25次三振。

洋基9下靠托瑞斯（Gleyber Torres）揮出再見全壘打，一棒定江山獲勝。

雙重賽第二戰，洋基打線熄火，全場僅敲3安，靠「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟攻下2分，終場2：4吞敗，兩隊雙重賽戰平。

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