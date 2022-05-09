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網球》阿卡拉茲宣布退出羅馬大師賽 養精蓄銳衝擊大滿貫

2022/05/09 09:03

「小蠻牛」阿卡拉茲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「小蠻牛」阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在馬德里大師賽勢如破竹奪冠，賽後他表示將退出本週的羅馬大師賽，養精蓄銳希望在法網大展身手。

「今天我的腳踝因先前摔倒有點腫脹，而且我腳上的一個水泡還被感染，所以走路有點困難。」阿卡拉茲說道，不過他也補充，好在賽前有醫療團隊和防護員的治療，讓他能在這場決賽拿出100%的實力，不至於受到太大的影響。

「我很期待大滿貫。」阿卡拉茲坦言，考量到腳踝傷勢以及對大滿貫金盃的渴望，他仍以大局為重，決定先休兵再戰。「我是有考慮打羅馬大師賽，但我認為我最好先休息一下，先讓我的腳踝康復以能夠在巴黎拿出百分百的表現。」

阿卡拉茲在馬德里8強扭傷到腳踝，仍銳不可擋，接連擊退「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、球王喬科維奇（Novak Djokovic），冠軍賽又僅花62分鐘解決德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），拿下他生涯第2座ATP千分大師賽冠軍、成為史上包辦兩座大師賽金盃第2年輕球員，世界排名也一躍升到第6名。

19歲的阿卡拉茲在網壇橫空出世，殺出一條血路，就連茲維列夫也封他是「世界上最好的球員」，輸得心服口服。然而，這位新世代新星更謙虛自認還有一段路得追趕，「儘管我在馬德里拿下冠軍，又擊退喬科維奇，但我依舊不是世界上最好的球員，喬科維奇才是世界第一。」

最後，他表示：「我的排名會升到第6名，但這也代表還有5位球員在前面等著我變成最好的球員。」

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