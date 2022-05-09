MLB》英雄！大谷翔平9下2出局追平二壘打 率天使大逆轉（影音）

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使主場對戰國民，大谷翔平今天擔任先發第3棒指定打擊，在9局下扮演英雄，2出局後敲出起死回生的2分打點二壘安打追平比數，最後天使靠著倫登（Anthony Rendon）再見安打以5：4逆轉勝出，續居美聯西區龍頭。

天使隊逆轉勝。（法新社）

大谷翔平在9下2出局敲追平比數長打。（法新社）

今天是美國母親節，大谷翔平前面拿著粉色球棒上陣，首局面對國民隊先發費德（Erick Fedde）敲出左外野飛球出局、第三局選到四壞球保送、第五局敲出中外野飛球出局。第七局遭到揮空三振。

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最後大谷翔平在9局下半兩人出局，一三壘有人時敲出中外野二壘安打追平比數。天使再靠著倫登的再見安打拿下勝利。

天使連續20天都有比賽，這是第17天，過去共拿下11勝6敗，目前仍領先太空人隊0.5場勝差、在美聯西區獨占鰲頭。大谷翔平本季打擊率為.235，OPS為.685。

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