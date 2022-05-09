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NBA》灰熊垮了？被勇士抓膝蓋 莫蘭特G4恐無緣出賽（影音）

2022/05/09 08:43

莫蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽第二輪，灰熊在昨天的G3以30分的差距大比分落敗，少主莫蘭特（Ja Morant）還傷到膝蓋，灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）今天表示，莫蘭特右膝痠痛，在明天的G4大概率不能上陣。這對陷入1勝2敗落後的灰熊是個大利空。

灰熊隊指控勇士波爾（Jordan Poole）昨天第四節防守莫蘭特時抓了他的膝蓋，才導致莫蘭特最終膝蓋不適。不過根據《ESPN》今日報導，NBA聯盟已經宣布不會對波爾採取任何進一步處分。

灰熊主帥詹金斯控訴：「這是賈所說的、我們的醫療團隊在賽後回顧之後所說的，賈整場都打得很好，膝蓋被抓是潛在引發他受傷的原因。」

莫蘭特在賽後最初還在推特發文回酸勇士隊「破壞行規（Break the Code）」，這是日前勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）用來稱灰熊隊惡意犯規的同一句話。不過莫蘭特隨後又把這篇貼文刪除。

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