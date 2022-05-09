晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》波爾爭議「扯膝」害莫蘭特受傷 聯盟將不給予處分

2022/05/09 10:23

波爾將不會面臨禁賽或是罰則。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部季後賽第二輪，勇士對決灰熊肢體衝突不斷，G3雙方再度爆發爭議動作，勇士後衛波爾（Jordan Poole）因拉扯莫蘭特（Ja Morant）膝蓋，導致對方膝傷提前退場，並引發聯盟出面介入調查，不過官方今天也發布聲明將不會採取進一步處分。。

灰熊昨天30分差遭勇士痛宰，更在末節傷了當家主力莫蘭特，他因一次爭球不甚遭到波爾拉扯膝蓋，隨後一跛一跛走回休息室治療，並且未再回歸。總教練詹金斯（Taylor Jenkins）今天更表示莫蘭特G4可能無法上陣，也讓陷入1比2落後的曼菲斯大軍處境更加艱難。

灰熊主帥詹金斯提到，總管克萊曼（Zach Kleiman）已經向聯盟申訴就波爾的動作進行討論，並指出根據醫療團隊回覆，那次拉扯就是造成莫蘭特受傷主因，團隊會再針對傷勢進行評估，不過有很高的機率只能在場邊作壁上觀。

波爾賽後則表示，「我並沒有意圖要去傷害莫蘭特，我也並非那種球員，這只是一般籃球場上會出現的動作，我尊重每一個人，並且希望他的傷勢能夠盡快復原。」

兩隊此前火藥味已瀰漫整個系列賽，勇士攻防核心D.格林（Draymond Green）G1僅打17分鐘就因二級惡意犯規，遭到驅逐出場，事主克拉克（Brandon Clarke）更在賽後回應對於D.格林的行為並不意外。未料，G2開賽不到三分鐘灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）也對勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）回敬二級惡意犯規，導致後者左手骨折，將缺席至少3周，布魯克斯則面臨1場禁賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。