NBA》波爾爭議「扯膝」害莫蘭特受傷 聯盟將不給予處分

波爾將不會面臨禁賽或是罰則。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部季後賽第二輪，勇士對決灰熊肢體衝突不斷，G3雙方再度爆發爭議動作，勇士後衛波爾（Jordan Poole）因拉扯莫蘭特（Ja Morant）膝蓋，導致對方膝傷提前退場，並引發聯盟出面介入調查，不過官方今天也發布聲明將不會採取進一步處分。。

灰熊昨天30分差遭勇士痛宰，更在末節傷了當家主力莫蘭特，他因一次爭球不甚遭到波爾拉扯膝蓋，隨後一跛一跛走回休息室治療，並且未再回歸。總教練詹金斯（Taylor Jenkins）今天更表示莫蘭特G4可能無法上陣，也讓陷入1比2落後的曼菲斯大軍處境更加艱難。

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灰熊主帥詹金斯提到，總管克萊曼（Zach Kleiman）已經向聯盟申訴就波爾的動作進行討論，並指出根據醫療團隊回覆，那次拉扯就是造成莫蘭特受傷主因，團隊會再針對傷勢進行評估，不過有很高的機率只能在場邊作壁上觀。

波爾賽後則表示，「我並沒有意圖要去傷害莫蘭特，我也並非那種球員，這只是一般籃球場上會出現的動作，我尊重每一個人，並且希望他的傷勢能夠盡快復原。」

兩隊此前火藥味已瀰漫整個系列賽，勇士攻防核心D.格林（Draymond Green）G1僅打17分鐘就因二級惡意犯規，遭到驅逐出場，事主克拉克（Brandon Clarke）更在賽後回應對於D.格林的行為並不意外。未料，G2開賽不到三分鐘灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）也對勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）回敬二級惡意犯規，導致後者左手骨折，將缺席至少3周，布魯克斯則面臨1場禁賽。

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