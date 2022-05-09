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網球》被19歲新星慘電 茲維列夫控賽程不公：我連2天凌晨4點睡

2022/05/09 10:00

茲維列夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾兩度在馬德里稱王的德國名將茲維列夫（Alexander Zverev），今在決賽面對西班牙新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）只花62分鐘就以3：6、1：6繳械輸球。對此，他歸咎於大會的賽程安排不公。

「賽程不應該這樣的。」茲維列夫賽後說道。「兩天前我是凌晨4點、4點半睡覺；而昨天我是凌晨5點睡覺。」

「昨天我在晚間11點開始比賽，經過3盤在凌晨1點半完賽。接著回到飯店吃完飯並跟著我的防護員工作完，已經是凌晨5點了。」

茲維列夫訴說著此次馬德里在時程安排上的不妥。「如果熬到半夜四五點，隔天你會有點睏。如果你連兩天都是這樣，你會完全累癱。而這會摧毀你的體力，讓你無法活躍在最高水準上。」

身為衛冕冠軍的茲維列夫明白地主阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）有著絕對優勢，觀眾當然希望將冠軍留在自家，但茲維列夫也批評這不應是決賽該有的樣子。「多數人在這裡都想看到阿卡拉茲贏球是無庸置疑，但沒有人想要看這種比賽。」

茲維列夫表示：「大家想看的是極具張力的競賽，但當每晚都發生這種情況，我根本拿不出我的實力。我發球雙誤、我打得不好，大家都說這是場很糟糕的冠軍賽，但看看我前幾天的遭遇，實在是太不公平了。」

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