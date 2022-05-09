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NBA》老婆看球被跟蹤、媽媽被摸身體 保羅發文痛罵：X你的

2022/05/09 10:43

〔體育中心／綜合報導〕太陽今G4作客獨行俠挫敗，不僅次輪系列賽被扳成2：2平手，陣中老將保羅（Chris Paul）的家人更被球迷騷擾，氣得他發文大罵「去你的！」。

據《ESPN》報導，有主場球迷在比賽進行中刻意將手放到保羅母親的身上，而妻子也被惡意推擠，保羅的孩子甚至在旁全程目睹。賽後保羅就發文痛罵：「球員罵球迷會被罰款，但球迷卻可以把他們的手放在我們的家人身上，去你的！」

此外也有報導指出，當保羅妻子離開座位時更被人跟蹤。

對此，獨行俠立即發聲明，指出球迷的不當行為將不被容許，而當下也有把球迷請出場外。不過據《ESPN》透露，保羅的家人依舊感到不適，「他們仍感到非常不安全。」

保羅在決勝節剩下8分58秒時吞下個人第6犯，畢業退場，而太陽也以101：111收下敗仗。

保羅。（資料照，今日美國）

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