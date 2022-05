MLB》道奇少主太鬼神！ 豪寫121年來第一人紀錄（影音）

Seven strong from Buetane. pic.twitter.com/RcSn0NzyK3

〔體育中心/綜合報導〕道奇少主畢爾勒(Walker Buehler)今繳出7局6K失1分優質先發,幫助球隊以7:1擊敗小熊,拿下本季第4場勝投。

畢爾勒1下雖然單局被敲2安失掉1分,但他馬上回穩,前3局投完飆出5次三振,讓小熊打者揮空12次,之後畢爾勒沒遇到太多危機,繳出優質先發內容。

請繼續往下閱讀...

畢爾勒。(美聯社)

畢爾勒今主投7局,用98顆球,被敲4安失1分責失,投出2保送、6三振,今日讓小熊打者揮空15次,創下本季新高。

此外,今日正好是畢爾勒生涯第100次先發登板,大聯盟記者Sarah Langs指出,自1901年以來,在生涯前100場先發中,畢爾勒每局被上壘率僅0.99,創下121年來最猛紀錄。

Lowest WHIP in 1st 100 career starts, since at least 1901:



Walker Buehler: 0.99

Addie Joss: 1.00

Ed Walsh: 1.02

Walter Johnson: 1.02