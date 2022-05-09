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NBA》打臉前教頭？ 獨行俠前鋒今用8顆三分成致勝功臣

2022/05/09 11:13

芬尼史密斯全場命中8顆3分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠雖然系列戰前2場兵敗鳳凰城，不過回到主場展現頑強鬥志，一哥東契奇（Luka Doncic）不再孤立無援，連續2場都有隊友挺身而出，前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）今天更飆進8記三分射下太陽，成為扳平戰局的致勝功臣。

「前教練卡萊爾（Rick Carlisle）告訴我，投籃時間快到才能投三分球，但現在當我一有空檔，大家就會叫我出手。」芬尼史密斯賽後提到。他今天全場三分球12投8中，得到24分全都在三分線上斬獲，並追平今年季後賽最多單場三分球記錄。

剛滿29歲的芬尼史密斯，過去在選秀會上落選，不過防守能力受到獨行俠器重，並靠著努力一步步站穩球隊輪值，近幾年也開發出三分外圍砲火，本季外線命中率迎來生涯新高的39.5%，季後賽更來到43.1%，達拉斯也在季中提前以4年5500萬美元合約將他綁住。

太陽主帥M.威廉斯（Monty Williams）賽後也對芬尼史密斯的表現俯首稱臣，「我們必須給予他更多尊重，他用進攻籃板球影響整個比賽，現在又有很好投籃手感，我們需要付出更多心思來注意他。」芬尼史密斯除了攻下24分，他也搶下8個籃板，其中有5個是進攻籃板。

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