MLB》在小聯盟7年沒能陪媽媽 紅雀菜鳥用大聯盟首轟當最佳獻禮

葉培茲。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕7年前在小聯盟展開第1個職業球季，來自委內瑞拉的葉培茲（Juan Yepez）在母親節這天都沒能陪伴媽媽，但這位24歲的紅雀菜鳥今天用大聯盟首轟當禮物，獻給在場邊觀戰的母親，「能在大聯盟跟母親過節，還能為她打出一發全壘打，對我是非常激動的時刻!」

葉培茲在2014年和勇士簽約，隔年從新人聯盟出發，2017年5月被交易至紅雀，去年在3A出賽92場，包括22發全壘打和63分打點，都高居所屬國際聯盟之冠。原本外界預期葉培茲今年開季就能在大聯盟名單，但紅雀傳奇球星普侯斯3月底宣布回歸，也暫時卡住他的位子，但就在上週三，他被叫上大聯盟，至今連續出賽5場，他場場敲安，又以今天的首轟最令人印象深刻。

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2局上，擔任紅雀先發5棒左外野手的葉培茲，相中巨人先發投手朱尼斯投過來的第1球就出手，結果是一發中外野兩分砲，將前一棒因觸身球上壘的普侯斯也送回本壘，助紅雀以2：0領先。

「我在跑壘的時候，心裡就在祈禱：『拜託千萬別被接殺』。」葉培茲賽後提及當時心中的想法，還好那一球順利飛出大牆。葉培茲跑回休息室時的情緒相當激動，因為他的父母、未婚妻和一票好友，都坐在看台上，尤其是今天早上他還跟母親說：「嘿媽，我今天會努力為妳打一支全壘打。」結果他真的做到了。

事實上葉培茲在這5場客場出賽都很有收穫，上週四敲出大聯盟首安、上週五收穫首分打點，上週六在9局敲出帶有勝利打點的二壘安打，再來就是今天母親節，他單場3打數2安打2打點，包括這發大聯盟首轟。

儘管紅雀終場以3：4不敵巨人，但葉培茲的表現已讓教頭馬爾莫印象深刻，「他不會退縮，在關鍵時刻也毫無畏懼。」葉培茲至今19打數敲出9支安打，貢獻3分打點，打擊率高達4成74，在大聯盟踏出超亮眼的開始。

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