晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》在小聯盟7年沒能陪媽媽 紅雀菜鳥用大聯盟首轟當最佳獻禮

2022/05/09 10:42

葉培茲。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕7年前在小聯盟展開第1個職業球季，來自委內瑞拉的葉培茲（Juan Yepez）在母親節這天都沒能陪伴媽媽，但這位24歲的紅雀菜鳥今天用大聯盟首轟當禮物，獻給在場邊觀戰的母親，「能在大聯盟跟母親過節，還能為她打出一發全壘打，對我是非常激動的時刻!」

葉培茲在2014年和勇士簽約，隔年從新人聯盟出發，2017年5月被交易至紅雀，去年在3A出賽92場，包括22發全壘打和63分打點，都高居所屬國際聯盟之冠。原本外界預期葉培茲今年開季就能在大聯盟名單，但紅雀傳奇球星普侯斯3月底宣布回歸，也暫時卡住他的位子，但就在上週三，他被叫上大聯盟，至今連續出賽5場，他場場敲安，又以今天的首轟最令人印象深刻。

2局上，擔任紅雀先發5棒左外野手的葉培茲，相中巨人先發投手朱尼斯投過來的第1球就出手，結果是一發中外野兩分砲，將前一棒因觸身球上壘的普侯斯也送回本壘，助紅雀以2：0領先。

「我在跑壘的時候，心裡就在祈禱：『拜託千萬別被接殺』。」葉培茲賽後提及當時心中的想法，還好那一球順利飛出大牆。葉培茲跑回休息室時的情緒相當激動，因為他的父母、未婚妻和一票好友，都坐在看台上，尤其是今天早上他還跟母親說：「嘿媽，我今天會努力為妳打一支全壘打。」結果他真的做到了。

事實上葉培茲在這5場客場出賽都很有收穫，上週四敲出大聯盟首安、上週五收穫首分打點，上週六在9局敲出帶有勝利打點的二壘安打，再來就是今天母親節，他單場3打數2安打2打點，包括這發大聯盟首轟。

儘管紅雀終場以3：4不敵巨人，但葉培茲的表現已讓教頭馬爾莫印象深刻，「他不會退縮，在關鍵時刻也毫無畏懼。」葉培茲至今19打數敲出9支安打，貢獻3分打點，打擊率高達4成74，在大聯盟踏出超亮眼的開始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。