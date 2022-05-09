NBA》「大鬍子」哈登主宰決勝節！七六人主場2連勝追平系列賽

哈登。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽第二輪，七六人今天在G4主場迎戰熱火，哈登（James Harden）繳出31分7籃板9助攻全面數據，外加第四節關鍵外線狂飆，終場116：108擊退熱火，主場取得2連勝後已經扳平系列賽。

兩隊從第一節開始拉鋸，恩比德（Joel Embiid）展現強大內線火力，單節拿下15分，哈登則沒有得分，第二節哈登打破沉默投進三分球，七六人這節還靠著馬克西（Tyrese Maxey）的突破，取得64：56領先。

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第三節前段七六人保持10分領先差距，但籃板處於劣勢，最後2分鐘七六人只得2分，熱火隊趁機追到只剩4分落後進入決勝節。

但哈登在第四節表現強勢，連得8分再度率七六人領先來到雙位數。熱火靠巴特勒（Jimmy Butler）砍分狂追，比賽結束前1分07秒，哈登再次投進三分球率隊114：103領先鎖定勝局。

七六人除了哈登拿下全隊最高分，恩比德也貢獻24分11籃板。熱火則以巴特勒飆40分6籃板全場最高，艾德巴約貢獻21分7籃板，但最終未能帶走勝利。

哈登。（美聯社）

巴特勒。（USA TODAY Sports）

恩比德。（美聯社）

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