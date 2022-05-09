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F1》最尷尬訪問 記者將NBA選秀大物誤認成美足巨星（影音）

2022/05/09 12:11

班切羅被誤認成馬霍默斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕F1邁阿密大獎賽今天落幕，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）後來居上奪得本季第3個分站冠軍，但此役賽前場邊訪問，過去F1車手、《Sky Sports》記者布倫德 （Martin Brundle）卻將今年即將投入NBA選秀的狀元熱門人選班切羅（Paolo Banchero）誤認成NFL超級球星馬霍默斯（Patrick Mahomes），場面一度尷尬。

今天邁阿密站場邊星光四色，NFL海盜隊44歲傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、NBA公牛巨星喬丹（Michael Jordan）、英國足球巨星貝克漢（David Beckham）等眾多球星都來到現場，上述三人也特別與七屆世界冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）合照，各運動場上的GOAT（ Greatest Of All Time，史上最偉大）齊聚一堂。

現場記者布倫德賽前授命訪問來到現場的名人，此時，他以為他遇到酋長當家四分衛馬霍默斯，便決定上前訪問，但他卻渾然不知他走向的人並非馬霍默斯，而是NBA選秀狀元大物班切羅，直到受訪到一半才發現認錯了人，最後也向他致歉並詢問姓名。

雖然馬霍默斯和班切羅兩人髮型和臉型有些相像，但前者身高6呎3吋（191公分）與班切羅將近6呎10吋（210公分）存在不小差距。

酋長當家四分衛馬霍默斯。（資料照，法新社）

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