F1》最尷尬訪問 記者將NBA選秀大物誤認成美足巨星（影音）

班切羅被誤認成馬霍默斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕F1邁阿密大獎賽今天落幕,紅牛車手維斯塔潘(Max Verstappen)後來居上奪得本季第3個分站冠軍,但此役賽前場邊訪問,過去F1車手、《Sky Sports》記者布倫德 (Martin Brundle)卻將今年即將投入NBA選秀的狀元熱門人選班切羅(Paolo Banchero)誤認成NFL超級球星馬霍默斯(Patrick Mahomes),場面一度尷尬。

Martin Brundle thought that Paolo Banchero was Pat Mahomes #MiamiGP pic.twitter.com/TVaCWi3Ika

今天邁阿密站場邊星光四色,NFL海盜隊44歲傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)、NBA公牛巨星喬丹(Michael Jordan)、英國足球巨星貝克漢(David Beckham)等眾多球星都來到現場,上述三人也特別與七屆世界冠軍漢米爾頓(Lewis Hamilton)合照,各運動場上的GOAT( Greatest Of All Time,史上最偉大)齊聚一堂。

請繼續往下閱讀...

A lot of star power in one photo @ESPNF1



(via @TomBrady) pic.twitter.com/vRaSpt5TWA