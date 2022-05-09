NBA》超越LBJ！ 熱火「士官長」狂飆分締造生涯新紀錄

巴特勒（左）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今瘋砍40分，寫下超越「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的紀錄，但球隊108：116輸球，次輪系列賽被七六人追平，飆分紀錄夜做白工。

此役之前，巴特勒今年季後賽出賽7場，場均貢獻27.4分、7.9籃板、5.4助攻、2.4抄截全能數據，今日系列賽第4戰，巴特勒表現依舊神勇，全場20投13中，轟下40分、3籃板、6助攻。

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根據《StatMuse》統計，這是巴特勒在熱火以來，第4度於季後賽單場轟破40分，超越詹姆斯的3次，寫下狂紀錄。

《ESPN Stats & Info》則提到，前役得到33分的巴特勒，今又砍下40分，這是他生涯在季後賽中，首度至少連續2戰繳出30分以上的表現，締造生涯新紀錄。

Jimmy Butler has more 40-point playoff games （4） than LeBron James （3） for the Heat. pic.twitter.com/kBKc6nURXg — StatMuse （@statmuse） May 9, 2022

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