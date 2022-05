NBA》超越LBJ！ 熱火「士官長」狂飆分締造生涯新紀錄

巴特勒(左)。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)今瘋砍40分,寫下超越「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的紀錄,但球隊108:116輸球,次輪系列賽被七六人追平,飆分紀錄夜做白工。

此役之前,巴特勒今年季後賽出賽7場,場均貢獻27.4分、7.9籃板、5.4助攻、2.4抄截全能數據,今日系列賽第4戰,巴特勒表現依舊神勇,全場20投13中,轟下40分、3籃板、6助攻。

請繼續往下閱讀...

根據《StatMuse》統計,這是巴特勒在熱火以來,第4度於季後賽單場轟破40分,超越詹姆斯的3次,寫下狂紀錄。

《ESPN Stats & Info》則提到,前役得到33分的巴特勒,今又砍下40分,這是他生涯在季後賽中,首度至少連續2戰繳出30分以上的表現,締造生涯新紀錄。

Jimmy Butler has more 40-point playoff games (4) than LeBron James (3) for the Heat. pic.twitter.com/kBKc6nURXg