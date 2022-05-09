晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》超越LBJ！ 熱火「士官長」狂飆分締造生涯新紀錄

2022/05/09 12:47

巴特勒（左）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今瘋砍40分，寫下超越「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的紀錄，但球隊108：116輸球，次輪系列賽被七六人追平，飆分紀錄夜做白工。

此役之前，巴特勒今年季後賽出賽7場，場均貢獻27.4分、7.9籃板、5.4助攻、2.4抄截全能數據，今日系列賽第4戰，巴特勒表現依舊神勇，全場20投13中，轟下40分、3籃板、6助攻。

根據《StatMuse》統計，這是巴特勒在熱火以來，第4度於季後賽單場轟破40分，超越詹姆斯的3次，寫下狂紀錄。

《ESPN Stats & Info》則提到，前役得到33分的巴特勒，今又砍下40分，這是他生涯在季後賽中，首度至少連續2戰繳出30分以上的表現，締造生涯新紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。