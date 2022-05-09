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MLB》大谷翔平起死回生逆轉秀！ 鬼才教頭讚嘆：真是棒極了（影音）

2022/05/09 13:37

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今在9局下半2人出局時，擊出關鍵追平二壘安打，帶動球隊逆轉秀，賽後大谷直呼，自己的擊球感覺已經漸漸找回狀態。

大谷今日前4打席沒有安打，只選到1次保送上壘，9下2出局一三壘有人時迎來第五打席，當時天使2：4落後，大谷敲出中外野二壘安打一棒追平，之後倫登（Anthony Rendon）跟進敲安，大谷展現快腿跑回再見分，舉起右手振奮高呼，天使戲劇性逆轉。

大谷翔平（右）抱著倫登慶祝勝利。（美聯社）

據日媒報導，賽後大谷被問及近期打擊狀態，他直呼：「這幾場比賽感覺還不錯，也打出了不錯的球，但感覺還差一點，我覺得在打擊區上要再多一點耐心。」

對於跑回再見分的心情？大谷表示：「最後我只想著要衝回本壘，因為已經2人出局了，隊友擊出很棒的安打，我只想著能否回到本壘得分。」

天使總教練梅登（Joe Maddon）也讚嘆：「真是棒極了，有大谷、有倫登，這就是我們球隊打線的美麗之處。」

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