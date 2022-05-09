高球》富國銀行錦標賽潘政琮並列第15 美國好手霍瑪摘冠

潘政琮最後一輪繳出70桿，以總桿279桿拿下並列第15。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PGA富國銀行錦標賽今進行最後一輪，台灣一哥潘政琮繳出70桿，以總桿279桿拿下並列第15；美國好手霍瑪（Max Homa）上演逆轉秀，他打出68桿，以總桿272桿封王，進帳生涯第4冠。

這週當地天氣不太理想，不只下大雨，氣溫也偏低，不過，潘政琮在前3輪表現穩定分別打出68、71、70桿，暫時並列第13。今天最後一輪，小潘開賽打得略為掙扎，他在第2到4洞連續吞下柏忌，好在第9洞精準的開球，幫助他成功抓下小鳥止血；轉場後也穩住陣腳，抓下3鳥，吞下1柏忌，最終繳出平標準桿70桿，拿下並列第15名。

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潘政琮最後一輪繳出70桿，以總桿279桿拿下並列第15。（法新社）

潘政琮。（法新社）

美國好手霍瑪這一輪抓下5鳥吞3柏忌，揮出68桿，以總桿272桿摘下冠軍。這是他近15個月拿下的第3座冠軍，他坦言，進到世界前50名後，其實對自己很沒有自信，「我總是在內心問自己，我真的跟這些人一樣優秀嗎？雖然我總是有點掙扎，但我身邊有一群很好的人，他們不斷告訴我，我就是這麼出色，也影響我的內心，成為這週奪冠的關鍵。」

潘政琮。（美聯社）

美國好手霍瑪以總桿272桿封王，進帳生涯第4冠。（USA TODAY Sports）

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