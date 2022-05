網球》巴西麥雅直落二布林克娃 奪WTA125生涯首冠

麥雅。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕巴西好手麥雅(Beatriz Haddad Maia)今在聖馬洛公開決賽以 7:6 (3)、 6:3 拍下俄國布林克娃(Anna Blinkova),帶走生涯第一座WTA125巡迴賽金盃。

開賽由麥雅率先破發,並在搶7先馳得盤。次節,麥雅趁勢又以2:0領先,儘管中途被布林克娃拉回2:3險些逆轉,卻因沒掌握破發點,讓麥雅逮住冠軍點逆轉奪勝,而麥雅的排名也上升13位,排在世界第52位。

賽後,麥雅就表示:「為了克服這週的幾場硬戰,我保持謙虛、非常努力也很自律。所以,我對自己的表現相當滿意。」

A brilliant run from Anna Blinkova ends with a runner-up finish at the WTA125 @LOPEN35STMALO after falling to 4th seed Beatriz Haddad Maia 6-7, 3-6.



So many positives to take from this tournament, with Anna's hard work finally paying off again! Davai!



[: Pierrick Contin] pic.twitter.com/ttnCOgRV37