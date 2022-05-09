MLB》「這是洋基球場還是小聯盟球場？」 遊騎兵主帥怒轟全壘打牆

托瑞斯敲出再見轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天雙重賽首戰交手遊騎兵，靠著托瑞斯（Gleyber Torres）敲出再見全壘打，1分氣走對手，不過賽後遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）卻稱，這球是因為在「小聯盟球場」才飛得出去。

Gleyby Boom pic.twitter.com/6eAmbTyTvO — New York Yankees （@Yankees） May 8, 2022

兩隊今天上演投手戰，洋基王牌王牌柯爾（Gerrit Cole）掛帥主投6.1局僅失1分，還飆出10K，遊騎兵也不惶多讓，鄧寧（Dane Dunning）繳出6局失1分好投。雙方直到9局下才分出勝負，擔任首位上場打擊的托瑞斯，鎖定後援投手金恩（John King）92.3英哩的伸卡球，敲出右外野方向再見全壘打，幫助洋基贏得雙重賽開門紅。

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賽後，遊騎兵主帥伍德沃德並不以為然，他表示，「這在小聯盟球場，如果這球在正常球場99%會出局，雖然今天的風沒有帶來幫助，但當投手球數1好3壞弱後，你也只能摸摸鼻子，就碰巧在一個小聯盟球場的右外野發生了。」

雖然過去洋基球場就以較短右外野聞名，但根據數據顯示，這支全壘打飛行距離達369英尺，大聯盟30個主場有26個球場會飛出場外。托瑞斯也提到，兩隊都在同個地方打球，他也揶揄說道，「能在小聯盟球場打出再見轟感覺真棒。」

不過，伍德沃德雙重賽過後卻改口稱剛剛那樣說只是在開玩笑，並且非常喜愛這座球場，「聽著，我非常喜歡這裡，它的右外野確實很短，但我們下一戰同樣也敲出一轟，這應該就是應果報應吧。」

伍德沃德（右）。（資料照，美聯社）

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