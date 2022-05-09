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高球》連任理事長續推動6年振興計畫 王政松盼奧運再創佳績

2022/05/09 14:58

高協理事當選人合影。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華高爾夫協會第十二屆理事長、理監事就職典禮暨第一次聯席會議今在晶華酒店登場，第十二屆理事長一職由王政松繼續連任，他希望在他擔任理事長最後一屆任內，能夠持續將高爾夫六年振興計畫完成，培育更多優秀選手。

將繼續連任理事長，王政松表示，希望他在高協最後4年，可以邀集更多人為台灣高爾夫努力，也會跟各界合作，完成6年振興計畫，希望接下來台灣能夠在杭州亞運、巴黎奧運續創佳績。

總統蔡英文特別致贈恭賀中堂及花籃，由國策顧問陳茂仁代表。（記者粘藐云攝）

由於今年杭州亞運因疫情延期，王政松說：「比賽延期，整體計畫也會變動，加上亞運開放職業選手參加，我們會做出適當配置，像是職業選手該怎麼搭配業餘選手，我們也在集思廣益，期盼能兼具奪牌跟培訓業餘選手。」

基層高爾夫的部分，王政松表示，過去是採全面廣泛地跟基層學校合作，現在他會開始和縣市首長交流，由地方政府推薦轄區內10所重點學校，包含5所國小、3所國中、2所高中，這些重點學校將投入更多資源，「我們投入的資源不會只有體育署的計畫，將融合民間資源， 把行政、社會資源結合，讓更多選手受益。」

第十二屆高協理監事名單：

理事長：王政松

運動選手理事：高尚宏、鄭美琦、陳榮興、宋定衡、陳元車、翁子琁、鄭誠諒

個人會員理事：陳茂仁、陳惠娟、劉重威、劉永祿、廖義芳、盧怡全、季力康、賴志明、何敏、張至滿

團體會員理事：陳志忠、林果兒、吳見亨、鄭蔡秀莉、簡志宏、許至勝、黃文正、張鴻成、吳憲紘、林壬林、許朝謀、卓建宏、羅芳明、林瑞斌、陳文得、張鳳強、陳建甫

監事：劉美雲、何仲義、謝雪雲、張韋文、林賢三、賴麗敏、郭巨鋒、李金訓、張明煜、潘慧如、楊竣勝

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