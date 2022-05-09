全大運》不再廢下去！台體大100欄女將林曉慧創生涯最佳 奪個人首金

全大運女子100公尺跨欄臺灣體大林曉慧奪得金牌。（記者朱沛雄）

〔記者林岳甫／桃園報導〕台灣體大女將林曉慧過去就是備受期待的100公尺跨欄選手，只是進到大學卻對訓練不投入導致成績停滯不前，如今在大四最後一年才自覺不能再廢下去，才決定做出改變。

積極投入訓練的林曉慧，就把111年全大運當作測驗，果然有練有幫助，她今天在公開女生組100公尺跨欄決賽以生涯最佳13秒58，技壓台灣師大林詩亭的13秒61，收下生涯首面全大運金牌。

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林曉慧畢業於台中長億高中，在高三就成為台灣史上第9快的100欄女將，只是進入台體大後，因換教練需重新適應課表，加上課業及貪玩等原因，她近年成績不進反退，經常比賽成績都只有14秒左右，距離林詩亭、東京奧運國手謝喜恩越來越遠。

到了大四之後，林曉慧才收起玩心，訓練變得更加投入，就連過去總是睡到自然醒的壞習慣都揮去，讓自己的作息變得正常。此外，林曉慧體重一度飆升至60公斤，近期也成功減重至高中時期的56公斤。

林曉慧今跑出13秒58距離杭州亞運參賽門檻僅差0.03秒，但她現在只多了做夢的勇氣，但前方還有林詩亭、謝喜恩兩位好手，眼前任務先把成績穩定。

全大運女子100公尺跨欄臺灣體大林曉慧（右）奪得金牌。（記者朱沛雄）

全大運女子100公尺跨欄臺灣體大林曉慧（右）奪得金牌。（記者朱沛雄）

全大運女子100公尺跨欄臺灣體大林曉慧奪得金牌。（記者朱沛雄）

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