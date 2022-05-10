日職》「能力在大谷之上」 佐佐木朗希獲大聯盟絕讚好評

大谷翔平與佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕羅德20歲「令和怪物」佐佐木朗希在4月10日面對歐力士投出19次三振的完全比賽震撼世界，更有大聯盟的總管認為，他是現在世界上前5強的選手，同時他也被認為比大谷翔平同年齡時還要強。

根據日媒報導，熟悉日本職棒的《洛杉磯時報》專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez），在佐佐木朗希投出完全比賽後，馬上就收到許多大聯盟球團人士的聯絡：「在完全比賽結束後，我有和幾個大聯盟亞洲球探談話過。許多球探在看完那場比賽的影片後向自己的球隊提出詳細的球探報告，大家都在說，佐佐木朗希『做為投手的能力要在大谷之上』」

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赫南德茲表示，甚至有球團的總管認真地指出，就現在來說，佐佐木朗希大概是世界上前五名的選手。

曾在2019年前往日本並觀看佐佐木朗希投球的赫南德茲，回憶自己當時觀看比賽時的心得，表示朗希的平衡感很好，雖然腿抬得很高，但還是能把每一球都投到相同的位置，當時他就覺得朗希能夠將他的天賦帶到大聯盟。

時隔3年後再度談起這塊逐漸展現光芒的璞玉，赫南德茲認為，佐佐木朗希現在與大都會強投德葛隆（Jacob deGrom）有點像。「大谷翔平的控球有些落差，但佐佐木朗希的控球很出色。」赫南德茲也希望他能夠盡快登上大聯盟。

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