晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》小將先發收奇效 柯爾大讚庫明加表現

2022/05/09 17:32

庫明加（左）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕隨著小裴頓（Gary Payton II）在第二戰傷退後，金州勇士隊被迫在先發陣容中做更動。勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）選擇出奇招將年輕小將庫明加（Jonathan Kuminga）拉上先發，此舉也替勇士隊收到不錯的成效。

庫明加在第三戰繳出18分2籃板1助攻的亮眼表現，幫助勇士隊以142：112擊潰孟菲斯灰熊隊，在西部半決賽當中以2：1系列領先。柯爾將庫明加擺上季後賽先發陣容中為了取代小裴頓的運動能力。

柯爾對於庫明加的表現感到滿意：「我覺得他打得很優秀。雖然我們在比賽前段表現不佳，但我不認為他有出任何差錯。我們有一堆失誤加上他們在投籃時間結束時投中了三顆三分球，並取得了早期的領先優勢。但我們之後將節奏緩和下來，然後贏下比賽。」

庫明加此役以19歲213天成為NBA歷史上在季後賽最年輕的先發球員。他也是繼布萊恩（Kobe Bryant，3次）、帕克（Tony Parker，3次）與安東尼（Carmelo Anthony，2次）之後第四位在20歲以下於季後賽至少得到18分的先發球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。