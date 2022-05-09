NBA》小將先發收奇效 柯爾大讚庫明加表現

庫明加（左）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕隨著小裴頓（Gary Payton II）在第二戰傷退後，金州勇士隊被迫在先發陣容中做更動。勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）選擇出奇招將年輕小將庫明加（Jonathan Kuminga）拉上先發，此舉也替勇士隊收到不錯的成效。

庫明加在第三戰繳出18分2籃板1助攻的亮眼表現，幫助勇士隊以142：112擊潰孟菲斯灰熊隊，在西部半決賽當中以2：1系列領先。柯爾將庫明加擺上季後賽先發陣容中為了取代小裴頓的運動能力。

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柯爾對於庫明加的表現感到滿意：「我覺得他打得很優秀。雖然我們在比賽前段表現不佳，但我不認為他有出任何差錯。我們有一堆失誤加上他們在投籃時間結束時投中了三顆三分球，並取得了早期的領先優勢。但我們之後將節奏緩和下來，然後贏下比賽。」

庫明加此役以19歲213天成為NBA歷史上在季後賽最年輕的先發球員。他也是繼布萊恩（Kobe Bryant，3次）、帕克（Tony Parker，3次）與安東尼（Carmelo Anthony，2次）之後第四位在20歲以下於季後賽至少得到18分的先發球員。

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