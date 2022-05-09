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舉重》女神出書了！郭婞淳哽咽：希望給更多人力量

2022/05/09 17:26

郭婞淳看到家人現身分享會時驚喜落淚。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在場上締造無數榮耀的「舉重女神」郭婞淳，如今也將自己的人生歷練轉換成文字，她今天在新書《郭婞淳：舉重若輕的婞念》發表會分享屬於自己的首本書籍時展現感性一面，哽咽地說：「希望自己能給更多人力量！」

郭婞淳在去年東京奧運59公斤級奪下金牌，達成個人在世大運、亞錦賽、世錦賽、亞運和奧運等國際大賽都稱后的「金牌大滿貫」成就，還是該量級的三項世界紀錄保持人，但她一路走來並非順風順水，從出生時差點因臍帶繞頸而命危，且家境並不富裕，在練舉重時還曾遭逢傷勢所苦，也讓她現在的成就顯得更加激勵人心。

本來不是愛看書的郭婞淳，因在2014年備戰亞運時受傷，教練林敬能鼓勵她多看書，成為她投入書海的開端，她發現自己能從閱讀中讓自己心靜，並從中找到啟發，「文字看起來很輕，但組起來成為的每句話，都很有重量。」

如今成為書中的主角，郭婞淳表示，出書分享的不只是一個故事，而是能幫助到也正處於迷茫的人，「我過去在書中找到力量，希望我的這本書也能讓其他人在挫折時感受到力量。」她還打趣地說：「如果沒在看書的人，希望你們會因為看到我的書而愛上看書。」

郭婞淳在功成名就之後也默默行善，包括捐救護車、捐款回饋母校等，她說：「我一直希望自己能成為有影響力的人，除了在有形資源幫助別人，心理的支持也很重要，而出書就是我往此目標前進的重要一步，也更有動力。」

今天的新書發表會上也有不少人到場力挺，除教育部次長林騰蛟和林敬能等人到場致詞，出版商還安排藝人瘦子錄製祝賀影片，而在家人現後身，郭婞淳更是驚喜落淚。

郭婞淳（左三）今發表個人首本新書。（記者吳孟儒攝）

郭婞淳（左二）今發表個人首本新書，家人驚喜現身。（記者吳孟儒攝）

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