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MLB》水手開箱農場大物右投 6局飆7K無失分締隊史紀錄

2022/05/09 19:31

柯比。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在翟爾斯（Ken Giles）傷勢未好轉下，水手日前將其放進60天傷兵名單，藉此從小聯盟拉上農場第三號潛力投手柯比（George Kirby）。而他在今日迎來大聯盟處女秀便一鳴驚人，面對光芒繳出6局無失分優質先發，外加7張老K，也締造隊史紀錄。

被《ESPN》評比為10大新秀右投第5名的柯比控球極佳，此役表現也沒有愧對媒體評價，首局面對光芒4位打者就送出3次三振，並持續壓制光芒6局，用81球送出7次三振，且沒有任何保送，成為水手隊史首位初登板繳出6局無失分的新秀。

只可惜力壓對手6局的柯比，未能等到隊友及時的火力支援。雙方記分板一路掛蛋至8局上，光芒靠著馬格特（Manuel Margot）左外野陽春彈打破僵局。不過水手9局下還以顏色，托羅（Abraham Toro）先敲安追平比分，得以續命的水手於10局下靠法蘭斯（Ty France）敲出再見安打，最終以2：1捍衛主場，也中止近期6連敗。

儘管大聯盟首勝尚未入袋，柯比傑出的投球依舊讓他獲得滿場球迷讚揚，而他的親友、高中及大學時期的隊友也到場加油。談及自己的初登板，柯比表示，「緊張爆了，不過看到這麼多球迷在現場，多麼美好的一天，你沒辦法奢求更好的結果了。」

繳出優質先發的柯比賽後接受隊友以開特力洗禮慶祝。（法新社）

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