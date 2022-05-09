中職》問題不大！ 統一獅投手教練今康復出院

統一投手教練納瓦洛。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅和中信兄弟剛結束3場1分差比賽，而這3連戰都未見外籍投手教練納瓦洛身影，也引發球迷關心。獅隊領隊蘇泰安今天表示，納瓦洛因為腸胃炎住院，今天中午已康復出院，若他身體狀況許可，可望在明天台南主場對兄弟之戰歸隊。

在2019年季後林岳平決定接下獅隊兵符後，就向球團爭取一名外籍投手教練，具大聯盟執教經驗的納瓦洛就在同年12月和獅隊簽約，如今已是第3年擔任獅隊投手教練。被「餅總」稱為「阿公」的納瓦洛，在上週洲際3戰都未現身球場，還讓餅總在昨天9局危機時，自己走上投手丘安撫守護神陳韻文。

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餅總昨賽後透露納瓦洛生病住院，消息經媒體曝光後，也引發球迷關心，而蘇泰安今天則表示納瓦洛沒有什麼大問題，但腸胃炎還是讓他不太舒服，目前已康復，「我會再打電話跟他確認，如果沒問題，明天他就會歸隊。」

獅隊上週原本5戰，其中兩場因味全龍疫情延賽，本週在台南主場先和兄弟交手2場，再相繼和富邦、味全和樂天各比1場。週六要遇上味全，蘇泰安表示既然聯盟已認可球團達到復賽標準，獅隊也不必特別恐慌，也已提醒球員做好防護措施，相信他們現在都很清楚如何加強自身防疫。

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