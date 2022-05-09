舉重》郭婞淳出書收到瘦子祝賀 被教練林敬能和驚喜逼哭

郭婞淳。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「舉重女神」郭婞淳今舉行《郭婞淳：舉重若輕的婞念》新書發表會，除了被教練林敬能難得感性的一面觸動情緒，更因為家人驚喜現身，讓她瞬間哭成淚人兒。

郭婞淳的第一本書誕生，林敬能也特別到場祝賀愛徒，「這次在台前拿著麥克風，可能比槓鈴還要重，這份榮耀感，不輸給奧運金牌。」他表示，很開心看到郭婞淳出書，「我一直告訴她，不只是要當一個有用的人，而是能當有能力影響別人的人。」

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林敬能在談話之中也一度哽咽，而在台下的郭婞淳透露，自己當下也差點就要落淚，還想透過跟在旁的學妹講話轉移注意力，她說：「我們平常不會有這麼感性的一面，他突然這樣，我就會有點情緒，但我們其實都很感謝彼此。」

出版商還特別安排驚喜，除請藝人瘦子錄製影片，還緊接著邀請家人到場，在看到阿祖、舅舅跟姨婆現身時，郭婞淳也爆出驚喜的淚水，「我不管做什麼事情，我家人都很支持，也因為我和家人感情很好，所以看到他們我很開心，也很感動。」

郭婞淳被瘦子的祝賀影片逗樂。（記者吳孟儒攝）

郭婞淳表示，由於今天是平日，根本沒料到親友會專程到台北，而且阿祖還特別穿著族服到場，「因為穿族服其實很繁雜，但她特別穿上，事實上，她也有特別做給我一件，而且做很久，我還想說，看是不是要哪一場比賽穿上那件頒獎！」

郭婞淳。（記者吳孟儒攝）

郭婞淳親友到場祝福。（記者吳孟儒攝）

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