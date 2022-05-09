全大運游泳》破全國差一點！莊沐倫100仰稱王本屆累積6金

莊沐倫100公尺仰式奪金。（朱沛雄攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台灣仰式3項全國紀錄保持人莊沐倫，今天在全大運公開男100公尺仰式決賽游出55秒24摘金，打破大會紀錄56秒26，距離他的全國紀錄55秒11其實僅差0.13秒，賽後他直呼，確實有點失望，要回去繼續練，下次再挑戰；目前全運會他已經拿下6面金牌，他也發下豪語要朝8金邁進。

莊沐倫在昨天的50仰兩度打破全國，顯示他近期狀態調整得不錯。今天他上午在100仰預賽游出56秒99，下午他也把改寫全國紀錄設為目標，可惜仍差了一點，「感覺還不錯，但是後面沒有撐住，還有轉身的地方要再加強。」他坦言，看到距離全國紀錄差一點點，心情有點失望，會回去繼續努力，之後再挑戰。

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莊沐倫在去年全運會前曾陷入一段時間低潮，今年全大運已經累積6金，也兩度打破全國，他說：「狀態慢慢回來了，心情也不會像之前低潮時一樣這麼糾結。」上屆全大運他斬獲7金，他表示，今年目標要挑戰8金，但也讓他直呼：「真的好累，要盡可能的去恢復體能，每次全大運都覺得好像會折壽。」

莊沐倫100公尺仰式奪金。（朱沛雄攝）

莊沐倫100公尺仰式奪金。（朱沛雄攝）

莊沐倫100公尺仰式奪金。（朱沛雄攝）

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