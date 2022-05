格鬥》慘遭對手一腳KO 「夜魔」弗格森仍享受比賽（影音）

Competitive first round for Tony Ferguson but Michael Chandler kicks off the second with a punt to the face. Just wow #UFC274 pic.twitter.com/5M9ZK2a9HM

〔體育中心/綜合報導〕昨日的UFC 247中出現了可能是格鬥史上最具代表性的擊倒勝,有著「美國鋼砲」之稱的錢德勒(Michael Chandler)以一記頭部前踢,讓UFC名將「夜魔」弗格森(Tony Ferguson)應聲倒地。此記前踢也成為錢德勒生涯首次擊倒勝,抑是「夜魔」近14年生涯首度被對手KO。

儘管曾是UFC輕量級臨時冠軍,弗格森已3年沒有嘗過勝利滋味,38歲的他近3次比賽皆吞下敗仗。即便第一回合與錢德勒的交鋒表現甚佳,甚至送出一記擊倒。不過來到第二回合,弗格森的防禦模式似乎被錢德勒看穿,第二回合僅開賽17秒,錢德勒冷不防使出一記毀滅性前踢,將這位傳奇名將KO在地。

請繼續往下閱讀...

倒地後的弗格森經過幾分鐘後才再度站起,也宣告著錢德勒的勝利。隨後弗格森也憑著一己之力走出八角鐵籠,根據UFC官方指出,賽後弗格森也立即被送往當地醫院進行檢查,所幸並無大礙。弗格森也於個人推特上發文報平安,還開玩笑表示,倒是錢德勒應該治療他的臭腳。

在昨日慘敗後,「夜魔」已吞下4連敗,過去的高耐戰力與高速連續出拳已不復當年。不過弗格森本人今日於推特上再度發文,除了恭賀對手錢德勒外,也表達自己仍享受比賽,對賽場充滿熱情,並表示這只是個開始。

Congratulations to @MikeChandlerMMA On his victory at UFC274. Had lots of fun in there, you fans are Fuckin’ wild I love this shit! Feels good to be back & hungry again. We were just getting started. Best Of Luck In Your Next Fight- Champ # ForTheLoveOfTheGame -CSO- pic.twitter.com/cp6trgSPoX