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格鬥》慘遭對手一腳KO 「夜魔」弗格森仍享受比賽（影音）

2022/05/09 20:30

〔體育中心／綜合報導〕昨日的UFC 247中出現了可能是格鬥史上最具代表性的擊倒勝，有著「美國鋼砲」之稱的錢德勒（Michael Chandler）以一記頭部前踢，讓UFC名將「夜魔」弗格森（Tony Ferguson）應聲倒地。此記前踢也成為錢德勒生涯首次擊倒勝，抑是「夜魔」近14年生涯首度被對手KO。

儘管曾是UFC輕量級臨時冠軍，弗格森已3年沒有嘗過勝利滋味，38歲的他近3次比賽皆吞下敗仗。即便第一回合與錢德勒的交鋒表現甚佳，甚至送出一記擊倒。不過來到第二回合，弗格森的防禦模式似乎被錢德勒看穿，第二回合僅開賽17秒，錢德勒冷不防使出一記毀滅性前踢，將這位傳奇名將KO在地。

倒地後的弗格森經過幾分鐘後才再度站起，也宣告著錢德勒的勝利。隨後弗格森也憑著一己之力走出八角鐵籠，根據UFC官方指出，賽後弗格森也立即被送往當地醫院進行檢查，所幸並無大礙。弗格森也於個人推特上發文報平安，還開玩笑表示，倒是錢德勒應該治療他的臭腳。

在昨日慘敗後，「夜魔」已吞下4連敗，過去的高耐戰力與高速連續出拳已不復當年。不過弗格森本人今日於推特上再度發文，除了恭賀對手錢德勒外，也表達自己仍享受比賽，對賽場充滿熱情，並表示這只是個開始。

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