全大運游泳》王冠閎200蝶摘金 和小孩拍影片互動直呼開心

王冠閎200蝶摘金。（記者朱沛雄攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕「台灣蝶王」王冠閎今在全大運公開男200公尺蝶式決賽游出1分56秒94摘金，雖沒能改寫大會和全國紀錄，但他認為這個成績還算滿意；王冠閎另外還在男子400公尺自由式接力為台灣師大進帳一面銀牌。

王冠閎今天在主項200蝶登場，他在上午預賽游出1分59秒78，下午把成績推進到1分56秒94，雖沒能打破大會，也和他在去年東京奧運創下的全國紀錄1分54秒44還有段落差，但他認為，整體表現還算滿意，「這次大運沒有特別設定目標，主要是以賽代訓，累積更多經驗以應付其他賽事，但今天的接力也還不錯，有維持在一定水準。」

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王冠閎過去兩年都曾加盟ISL國際游泳聯盟，與國際好手切磋，持續提升自己的實力，但今年ISL因為戰爭停辦，加上世大運、亞運都延期，讓他考慮把重點目標擺在世錦賽，「但現在疫情嚴重，我也還沒和教練討論是否確定要去。」

奧運後王冠閎人氣高漲，活動、代言陸續上門，但他表示，現階段仍以訓練和比賽為重心，只能利用假日空檔參與。但他也提到，之前曾和小學生一起拍攝影片，讓他覺得很有趣，「我其實很喜歡跟小孩互動，他們也是游泳隊小選手，拍攝過程很開心。」

王冠閎200蝶摘金。（記者朱沛雄攝）

王冠閎200蝶摘金。（記者朱沛雄攝）

王冠閎200蝶摘金。（記者朱沛雄攝）

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