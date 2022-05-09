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NFL》與「黑曼巴」撞名 海鷹新秀角衛穿8號球衣致敬Kobe

2022/05/09 21:40

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖海鷹於今年選秀會以第四輪109順位，選進來自辛辛納提大學的角衛布萊恩（Coby Bryant）。他的名字恰好與NBA湖人已逝傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）極為相近，日前他也宣布將會披上背號8號的球衣，除了激勵自己外，也向傳奇Kobe致敬。

布萊恩向媒體解釋，他的父母正是深受Kobe啟發，而將他命名為由C開頭的Coby。他本人則表示，「能夠以這位傳奇、我的英雄來取名是我的榮幸。但我只想走出屬於自己的一條路，用最好的方式來代表我的姓名。」

大學時期身穿7號球衣的布萊恩，在隊友間也有著「紅曼巴」的綽號（辛辛那提大學的球衣主色為紅色）。大學生涯累積9記抄截與35次成功防守傳球，更拿下象徵美國大學最頂尖防守後衛的吉姆．索普獎（Jim Thorpe Award）。

在NFL對於背號限制的政策有所放寬後，防守後衛可以選擇1至49作為背號（改制前防守後衛僅能穿20至49號）。對於即將於新人球季以背號8號上陣，布萊恩表示，「沒什麼壓力，反而備感尊榮。也意味我必須加倍努力，才對得起這個背號和名字。」

布萊恩。（資料照，法新社）

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