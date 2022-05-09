NBA》締造史上首人壯舉！ 金塊約基奇蟬聯年度MVP

沃神爆料金塊隊約基奇蟬聯年度MVP獎項。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，本季表現驚人的金塊隊約基奇（Nikola Jokic）將成為本季年度MVP，連續2年榮獲這項殊榮。

沃納洛斯基透露，NBA官方將會在本周正式公告約基奇獲得MVP的消息。本季約基奇的表現可說是比上個賽季還好，場均27.1分、13.8藍坂、7.9助攻，同時他也是NBA史上第一位能夠單季拿下2000分、1000籃板、500助攻以上的球員。

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本季金塊在J.穆雷（Jamal Murray）整季報銷，波特（Michael Porter Jr.）僅打9場，兩大主力幾乎沒打的情況下，約基奇仍然帶領金塊拿下西部第6種子闖進季後賽。

約基奇連續兩季拿下MVP，也成為NBA史上第15位蟬聯MVP的球員，而上一位成功蟬聯MVP的球星，就是在2018-19、2019-20賽季拿下MVP的公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。本季MVP的最終決選名單為約基奇、字母哥以及七六人恩比德（Joel Embiid）。

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