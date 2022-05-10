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郭俊麟歸隊對決黃子鵬 今日賽事預告與轉播

2022/05/10 06:52

富邦悍將郭俊麟。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA今日有2場轉播，第一場是塞爾提克對決公鹿，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）上戰繳出42分12籃板8助攻的鬼神數據，面對字母哥所率領的公鹿，塞爾提克在第四戰能否扳平戰局呢？第二場是灰熊對決勇士，這次灰熊隊在少了少主莫蘭特（Ja Morant）之後有辦法贏下比賽嗎？記得收看轉播囉！

大聯盟今日有1場賽事轉播，由小熊對決教士，小熊將派出老將韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）對決教士大物新秀左投戈爾（MacKenzie Gore），哪一隊能拿下這場比賽的勝利呢？記得鎖定轉播囉！

中職部分有2場轉播賽事，第一場中信兄弟作客統一獅隊，中信兄弟派出當家王牌泰迪對決老東家，而統一獅則派出古林睿煬應戰。誰能夠贏下本場比賽呢？第二場是富邦悍將對決樂天桃猿，悍將派出郭俊麟初登板對決桃猿黃子鵬，悍將目前已苦吞三連敗，郭俊麟能否幫助球隊止敗呢？喜愛中職的觀眾別忘了收看比賽囉！

NBA

07:30 G4 塞爾提克@公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台
10:00 G4 灰熊@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

09:30 小熊@教士 愛爾達體育2台

中職

18：35 中信兄弟@統一獅 ELEVENSPORTS1、愛爾達體育2台、Twitch、CPBLTV

18：35 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2、Twitch、CPBLTV

日職

17:00 廣島@阪神 MOMOTV

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