中職》本季僅4勝平史上最慘！ 悍將今推郭俊麟拚避免悲情紀錄

郭俊麟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨敗給前隊友索沙領軍的樂天桃猿，富邦悍將今天要繼續作客桃園。悍將昨吞敗後，戰績4勝19敗追平1996年興農熊（同年度改名興農牛），今若再敗，又會再追平興農隊該年最慘紀錄。

富邦悍將今天推出郭俊麟擔任先發，原訂4月初就要進入先發輪值的他，今天是本季初登板，也是腳傷傷癒復出後一軍首度實戰。郭俊麟一登板就要面對上半季榜首樂天桃猿挑戰，也要幫球隊止住近期3連敗。

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郭俊麟初登板，還有兩大紀錄，一要避免、另一項則要挑戰。要避免的是「首局就失分」，悍將本季首局表現最差，出賽23場，首局失分就高達21分，但團隊打擊首局僅拿3分，時常開局即陷入劣勢。

郭俊麟要挑戰的紀錄則是「本土先發投手首勝」。悍將目前4勝，勝投記在4位球員身上，兩位洋投范米特、威迪茲分別投出一次先發勝，另兩勝則是主司中繼的江國豪和王尉永各1勝。

悍將本土王牌江少慶前場出賽終於找回身手，但7局無失分投球任內，隊友1分未得，援護率仍舊保持超悲情的0。陳鴻文即使本季防禦率僅3.00，一勝未得且吞3敗。今天郭俊麟和樂天桃猿黃子鵬同場先發，除了自己表現，還得寄望隊友火力支援。

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