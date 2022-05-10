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網球》羅馬大逆轉！老將瓦林卡近15個月來首勝到手

2022/05/10 07:02

瓦林卡。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕老兵不死！法網紅土大滿貫暖身的羅馬網賽，前世界排名第3的瓦林卡（Stan Wawrinka）上演驚天大逆轉， 3：6、7：5、6：2扳倒身高211公分的美國巨人奧普卡（Reilly Opelka），開胡晉級男單32強，這也是前法網冠軍的瑞士老將，近15個月來首場勝利。

「高齡」37歲的瓦林卡，向以又重又旋的單手反拍聞名，並打下3座大滿貫男單冠軍，但去年初飽受左腳舊傷所苦，接連兩度動刀，調整恢復不如預期，好不容易拖到今年3月底才復出，西班牙馬貝拉挑戰賽爆冷一戰出局，4月蒙特卡羅也踢到鐵板，如今總算在ATP千分等級名人大賽開胡，這也是瓦林卡自去年2月以來巡迴賽首勝 ，「我在球場上的感覺很好，尤其是身體部分。」苦戰2小時5分鐘，擊敗年僅24歲的高大後輩，瓦林卡有感而發，「 當你超過1年多沒贏球時，你會開始分心考慮它，而不是你應該做的，無法專注於正確的事。」

賽後瓦林卡認為，這是場偉大的戰鬥，「我保持樂觀，第2、3盤時，網球手感開始好轉，我對這場勝利感到非常高興。」下個對手，則為26歲的塞爾維亞中生代捷雷（Laslo Djere）。　

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