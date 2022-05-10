MLB》繳7.1局無安打代表作 洋基驚奇左投寫隊史首見紀錄（影音）

柯提斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰遊騎兵，推出左投柯提斯（Nestor Cortes）先發，他今繳出前7.1局無安打的精彩表現，洋基終場以1：0贏球，柯提斯雖無關勝負，仍寫下隊史首見紀錄。

柯提斯前7局雖投出4次保送，不過未挨任何一支安打，直到8局上一出局後才被遊騎兵第9棒懷特（Eli White）敲安破功，隨後就被換退場，總計今主投103球、7.1局是生涯新高、11K則是生涯次佳。

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不過洋基今前7局也遭封鎖、直到8局下才靠著賈吉（Aaron Judge）、瑞佐（Anthony Rizzo）的連續安打攻下1分，終場以一分差氣走遊騎兵，8局接替柯提斯登板的霍梅斯（Clay Holmes）收下本季第4勝。

2013年選秀獲洋基第36輪指名的柯提斯，生涯前半段在洋基、金鶯與水手三隊載浮載沉，直到去年才終於憑藉表現獲得關注，本季更破繭而出，在此役之後，他成為洋基隊史第一位能在開季前6場比賽投出至少40K、總失分在6分以下的投手。

「2018-20年那三年對我來說很辛苦，2020年以後我找到了在球種上的優勢、知道我必須成為什麼樣的投手。速球與卡特球成為很重要的武器，除了進壘角度外，球速的提升也幫了我很多。」柯提斯今賽後有感而發表示，「我從4歲就開始打棒球了，這是我唯一會做的事，我高中畢業後就進入職棒，除了棒球沒有麼可以依靠的了，因此想要盡可能依賴它，還好去年開始有點成績了，希望我能繼續保持。」

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