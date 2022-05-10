網球》連斬蠻牛、喬帥奪冠 19歲超新星發豪語：今年要奪下大滿貫

阿卡拉茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）日前在馬德里大師賽奪冠、再度展現接班網壇的潛力，他近日受訪也再發豪語，表示目標是今年能奪得大滿貫。

19歲的阿卡拉茲在決賽以6：3、6：1輕取德國名將茲維列夫（Alexander Zverev），賽末點還是靠對手雙誤拿下，被問及當時的心情如何，他在接受西班牙《馬卡報》專訪時表示，「想到了我和團隊這個禮拜來的努力，其實到最後滿辛苦的，加上身體也出現一些問題，所以（奪冠）很開心。」

請繼續往下閱讀...

茲維列夫賽後稱讚對手是「世界上最棒的球員」，阿卡拉茲本人是否同意？「不，我不這麼想，」他這樣回答，「對我來說世界上最棒的球員就是世界第一，現在是喬科維奇（Novak Djokovic），而我是第6，所以前面還有5個人。」

阿卡拉茲在馬德里先後於8強、準決賽扳倒納達爾（Rafael Nadal）、喬帥，成為能在紅土達成此壯舉的第一人，被問及接下來的目標，這位如日中天的超新星表示，就是一直贏下去、贏得更多冠軍，「我今年的目標就是能在接下來三項大滿貫中拿下一冠，對我來說這是很大的動力，我也會為此奮鬥。」

另外，阿卡拉茲在奪冠後輕咬獎盃一舉被認為是模仿納達爾，對此他也澄清，自己並沒有想做這個動作，「是攝影師要求我咬的，雖然不想，但還是得聽他們的。」

阿卡拉茲稱咬獎盃的動作是應攝影師要求。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法