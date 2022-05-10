MLB》投老人球為何能在大聯盟生存？ 「現今世上沒有像他一樣的投手」

葛蘭基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕現在大聯盟能飆出160公里的火球男越來越多，皇家隊38歲的「憂鬱塞揚」葛蘭基（Zack Greinke）今年雖然投「老人球」，四縫線均速只有88.4英哩（約142.3公里），但卻能保持一流的成績，引起大聯盟官網撰文關注。

葛蘭基目前的直球均速是全大聯盟倒數6%、三振能力在全大聯盟是倒數1%、揮空率也是倒數1%，但目前投了33.2局，防禦率卻只有2.67。

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大聯盟官網還表示，截至8日，葛蘭基的三振率6.5%，是史上第11位在賽季前5場先發，防禦率低於3、WHIP低於1，三振率卻不到6.6%的投手。而上一位已經是1994年的事情了，其他都是出現在1970-80年代。葛蘭擅用大腦以及控球，三振率很低卻能保有一流數據，官網表示：「現今的棒球世界已經沒有其他投手像葛蘭基一樣。」

目前葛蘭基也是大聯盟完成規定局數的投手中唯一三振率不到10%的選手，與倒數第二名的普萊薩（Zach Plesac）13.9%也相差甚大。

皇家隊主帥馬席尼（Mike Matheny）過去在球員生涯當過13年捕手，他指出：「這是要很會三振才能取得成功的時代，但投球就是投球，葛蘭基是將自己擁有的資訊最佳實踐出來的選手。」他表示，葛蘭基是透過做一些小改動來提高自己投球效率，不是為了求三振，而是為了求讓打者打不好。

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