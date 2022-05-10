晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》投老人球為何能在大聯盟生存？ 「現今世上沒有像他一樣的投手」

2022/05/10 08:11

葛蘭基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕現在大聯盟能飆出160公里的火球男越來越多，皇家隊38歲的「憂鬱塞揚」葛蘭基（Zack Greinke）今年雖然投「老人球」，四縫線均速只有88.4英哩（約142.3公里），但卻能保持一流的成績，引起大聯盟官網撰文關注。

葛蘭基目前的直球均速是全大聯盟倒數6%、三振能力在全大聯盟是倒數1%、揮空率也是倒數1%，但目前投了33.2局，防禦率卻只有2.67。

大聯盟官網還表示，截至8日，葛蘭基的三振率6.5%，是史上第11位在賽季前5場先發，防禦率低於3、WHIP低於1，三振率卻不到6.6%的投手。而上一位已經是1994年的事情了，其他都是出現在1970-80年代。葛蘭擅用大腦以及控球，三振率很低卻能保有一流數據，官網表示：「現今的棒球世界已經沒有其他投手像葛蘭基一樣。」

目前葛蘭基也是大聯盟完成規定局數的投手中唯一三振率不到10%的選手，與倒數第二名的普萊薩（Zach Plesac）13.9%也相差甚大。

皇家隊主帥馬席尼（Mike Matheny）過去在球員生涯當過13年捕手，他指出：「這是要很會三振才能取得成功的時代，但投球就是投球，葛蘭基是將自己擁有的資訊最佳實踐出來的選手。」他表示，葛蘭基是透過做一些小改動來提高自己投球效率，不是為了求三振，而是為了求讓打者打不好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。