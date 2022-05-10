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MLB》美女記者爆料「翔平很喜歡開玩笑」 臣服於大谷魅力

2022/05/10 09:01

美國女記者艾莉卡。（取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平以二刀流之姿風靡美國大聯盟，當地轉播天使隊比賽電視台《Bally Sports West》的美國女記者艾莉卡（Erica Weston）近日接受日本媒體採訪，大讚大谷私下也超有魅力，「喜歡開玩笑。」

根據日媒《Full-Count》報導，艾莉卡上賽季為止都還是紅雀隊的隨隊記者，今年開始跑天使隊，並在4月21日天使對太空人之戰，大谷飆出6局12K好投、打擊也敲出2安打2打點的那場比賽，首度現場訪問大谷。

艾莉卡盛讚大谷的魅力驚人：「真的太棒了，我不會說日語，所以我透過一平（翻譯水原一平）協助，但大谷依然非常專心地聽我說話，非常感謝他在好投之後還花時間接受採訪，我很榮幸能參與歷史的瞬間。」

艾莉卡也採訪天使主帥梅登、陣中其他球員來了解大谷的人格特質，「周遭的球員總是說『翔平很喜歡開玩笑』『翔平的笑容會感染給周遭的人』像是對球棒實行CPR，我認為棒球就是需要他的這部分，會變得更有趣。他有很好的個性。」

艾莉卡出生於加州、在科羅拉多丹佛長大，並在紐約念大學還主攻芭蕾舞，她表示翔平真的很愛開玩笑，為了能讓大家早點看到大谷的這一面，「我已經下載了語言學習APP。」

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